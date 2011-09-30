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债券 | 2011年 9月 30日 星期五 16:50 BJT

〔德国数据〕8月实质零售销售初值创四年多最大单月跌幅(更新版)

(新增细节)

* 录得2007年5月以来最大单月跌幅

* 该数据压低欧元

* 显示消费者延迟大笔支出--分析师

路透柏林9月30日电---周五公布的数据显示,德国8月实质零售销售跌幅为逾四年最大,表明由于对欧元区债务危机感到不安,部分消费者将大笔支出推迟.

该初值数据显示实质零售销售较上月大幅降低2.9%,远高于分析师预计的降低0.5%.

该数据令欧元兑美元走低.

"围绕欧洲债务危机的不确定性使得消费者情绪承压,"德国Berenberg Bank分析师Christian Schulz称."居民可能将部分耐用品购买延後.只有这种不确定性消失,德国国内需求才会提高."

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