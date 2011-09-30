〔中国债市〕外资行推低现券收益率,CPI及资金面成节後焦点

路透北京9月30日电---中国银行间债市周五现券收益率续跌.全球经济金融的悲观氛围及美元强势表现,避险情绪继续蔓延,今日以外资行为代表的债市投资者仍在买入中长期国债及短融等高评级信用债,但中资行因国庆长假因素,无心恋战.

交易员并表示,国庆长假後,准备金大量上缴冲击资金面,但料对债市影响有限;居民消费价格指数(CPI)等经济数据发布仍是关注焦点.

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行第二批上缴为10月5日,保证金存款计入一般存款的基数,扩大至保证金存款馀额的60%.[ID:nCN1927347]因受10月1日-7日国庆长假影响,10月5日的例行准备金缴款日将延至10月8日.

"昨天以为今天市场会比较清淡,没想到外资行还在折腾,把3-10年的国债收益率推低了2-3个基点(bp),...此外高评级信用债、新发CP(短融)还有些买盘."北京一银行交易员称.

他并表示,节後9月份的经济数据将发布,经济问题不大,重点关注在CPI.如果CPI还是很高,紧缩政策就难以放松.另外,最近人民币频现跌停,如果央行放任,最终这将会造成资本外逃,就可能减少境内流动性,进而影响中国债市.

人民币兑美元中间价连续居于高位,但市场实际走势却与官方风向标相左,疲弱下挫甚至出现罕见跌停.显示中国境内也有越来越多的投资者正受到海外做空中国势力的影响,加入购入美元以求避险的队伍中.[ID:nCN1996915]

汇丰周五公布的数据显示,9月制造业PMI与8月一致,仍维持在49.9,略优于一周前发布49.4的初值数据,分项指数下,投入成本涨幅创四个月新高,显通胀仍高居不下.[ID:nCN1994581]

10月将迎来铁道部企业债、浦发银行及建设银行(0939.HK)(601939.SS)次级债的集中发行,高频、大额新债发行对市场带来的冲击不容小觑.同时,资金面走向也许并不尽如人意.[ID:nCH0080679]

首日上市的国开行五年期金融债110253券CN110253=CFXS成交居首,收报101.81元,对应收益率4.2674%,成交136亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 4.8654 5.0228

上日 3.8696 5.0797

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.9002/3.8222

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.6345/3.5690

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.2521/4.1771(完)

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