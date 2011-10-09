《交易视点》中国信用债收益率向贷款利率靠拢,四季度仍供过于求--中金

路透上海10月9日电---中国大型投行--中金公司最新信用策略周报认为,银行间市场信用利差持续扩大显示收益率与基准利率的关系弱化，信贷控制使得企业对于债券融资的依赖性增强，对融资成本的接受程度提高，导致信用债收益率逐步向贷款利率靠拢。

**银行间四季度供给量将明显超过三季度**

信用利差持续扩大显示信用债收益率与基准利率的关系弱化，难以跟随後者的回落而同步降低，这是因为信贷控制使得企业对于债券融资的依赖性增强，对融资成本的接受程度提高，导致信用债收益率逐步向贷款利率靠拢。

尽管9月信用债净增量为今年以来的月度最低水平，整个3季度净增量也仅为上半年的23%，但信用产品供给的减少并非意味着企业融资需求的减弱。

对于融资成本最为敏感的AAA评级发行人在发行利率大幅上升的情况下，三季度的短融中票绝对发行量和占比都超过前两季度，体现出在信贷额度控制的大环境下企业的债券融资需求依然旺盛。而中低等级发行减少主要是需求萎缩导致无法顺利发行的结果。

展望四季度，信用债供给量将明显超过三季度，供需关系难以显着改善。

国庆节前一周新发短融中优先推荐AAA国电和AA+北医药，当周新发中票资质一般，达到投资级的只有AAA级太钢和阳煤，但3的评分在同评级中偏低；

股票质押增信的甬开投实际违约风险不高，具有较高的相对投资价值。

当周发行的两支企业债信用资质均较弱，而且定价与二级市场可比品种相比没有优势，特别是其中的苏高新城投债发行利率明显偏低，配置及交易价值均不佳。

**交易所高收益债崩盘的多米诺效应**

交易所低评级房地产债和城投债继前周大幅下挫後，国庆节前一周迎来了更猛烈的放量暴跌，部分个券收益率已接近或超过15%。高收益债最初的下跌源自对信用风险的担忧，但最终演变为流动性压力集中爆发所产生的崩盘效应，主要体现在：

一是临近季末，部分专户及理财产品到期或止损清盘；二是基金净值下降後遭遇赎回压力或个券投资比例超限，季报前被迫抛售；三是回购个券净价大幅下跌降低融资能力，进行放大操作的机构开始去杠杆。

需要说明的是，虽然结算公司公布的名义折算率有大幅下降，但实际折算率并没有大的变化，融资能力的下降主要源于净价的下跌，而非结算公司“参数”的调整。不过对于前期已经购入债券并建立起杠杆仓位的投资者而言，名义折算率的下降对于融资能力的影响仍然显着。

除流动性压力外，持续的大幅下跌引发的另一个多米诺效应是：由于大幅折价，对于有回售条款的债券，到回售期时即使发行人上调票面利率也无法达到目前的收益率水平，意味着投资人回售债券的可能性增大，从而导致债券加速到期，进一步加大发行人的违约风险。

目前在未来一年内会进入回售期的有富力、名流和银基。我们认为富力违约可能性很小，回售收益率已超过低评级短融，相对价值较高，但与其在香港发行的人民币债券相比收益率仍偏低。

而名流和银基即使大幅上调票息，也无法排除被回售的可能，但现金却不能完全覆盖含回售债券在内的短期债务，未来一年出现违约事件的可能性在增大。

投资策略上，我们仍然相对看好交易所高等级品种，尽管收益率仍不如银行间，但供给压力也相对要小，稀缺性较强，5-6%的收益率水平对于一些QFII以及股市避险资金已经具有足够吸引力。

而对于高收益债而言，违约风险上升始终是悬在市场上方的一把“达摩克利斯之剑”，在企业流动性状况没有好转或高危品种本金能否偿付明确之前，不存在反转的机会，我们总体上仍建议投资者继续回避，尤其是对于难以承受短期估值压力的公募机构；

对于不存在短期估值压力的个人及私募机构而言，持有期限较长的高收益债时间越长，获得高回报的可能性就越高，但短期内获得净价收益的可能性也很小。

**评级调整：金海洋被列入评级观察名单**

当周有三家发行人涉及评级调整，均为联合评级，其中鲁商评级上调至AA+，富通评级展望上调至正面，未来主体评级可能上调至AA，另外联合将金海洋列入评级观察名单，未来可能存在评级下调风险。三家企业中金评分均维持不变。(完)

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