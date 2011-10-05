分析：黄油与大炮兼得？ 普京任务艰巨

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科9月29日电（记者 Douglas Busvine）---俄罗斯总理普京想要大炮和黄油兼得，结果失去了财长库德林，现在看来没什麽能阻碍普京耗资6,000亿美元更新武器装备的雄心了，而这恐怕是俄罗斯难以承受的。

库德林反对大幅提升国防支出，这是他11年财长生涯落幕的原因之一。

库德林不满于普京明年与梅德韦杰夫“换位”的计划，他在华盛顿对记者说：“即使油价居于高位，（若大幅增加军费）我们仍无法削减预算赤字。”

英国前首相撒切尔曾说过：“苏联重大炮轻黄油，而对于我们来说，一切事情都排在大炮的前面。”现在普京则是黄油与大炮都不愿舍弃，这可能不利于其实现改善人民生活水平与加强国家安全的目标。

先来看看“黄油”吧。

据智库Capital Economics估计，2006年俄罗斯公共支出相当于国内生产总值（GDP）的16%，到2009年该比例升至25%，因政府提高养老金，以抵消全球金融危机的冲击。

而由于这些必要支出上升，明年油价必须达到每桶116美元，俄罗斯才能实现平衡预算。

再来看看“大炮”吧。

据库德林的算法，基于俄军队装备建设、军队薪资、养老金和军工设施投资等方面的增支计划，未来三年政府支出占GDP比重将提升3个百分点。

普京曾表示“怕”具体谈这个数字。他去年12月宣布，未来10年计划投入20万亿卢布（6,300亿美元），用以升级俄罗斯军队与导弹能力。

而俄罗斯现任总统梅德韦杰夫似乎没那麽多顾忌。他近日表示：“我们不能没有国防开支，而且必须得是与俄罗斯联邦匹配的开支，不是哪个香蕉共和国。”

好消息是，在前财长库德林的努力下，俄罗斯国家资产负债状况良好，目前债务仅相当于GDP的10%左右。俄罗斯目前有约5,000亿美元国际储备，是全球第三大。

坏消息是，若扣除相当于俄一半联邦预算的能源收入，则俄罗斯赤字相当于GDP的11%。俄罗斯是全球最大产油国。

短期而言，俄罗斯政府支出计划难有变化。据政府三年预算案，支出年增率预计将超过20%。

普京表示，将提高俄罗斯富人税负，提升消费、资产和房产税率。

他在国会说：“我们要想实现社会公平，富人税负就应该高于中产阶级，高于普通老百姓。”

而俄罗斯富豪担心成为普京打击目标，这导致过去12个月有超过500亿美元资金出逃。（完）