〔中国经济〕温州政府要求银行加大信贷,应对中小企业债务危机--新华　

*温州政府要求银行确保实现年新增贷款1,000亿元的目标

*对中小企业发放贷款利率上浮最高不得超过30%

*要求各银行规范做大表外授信

*对已出现危机的企业也要尽可能给予资金帮扶

路透北京9月30日电---针对温州近来频发的因高息借贷、资金链断裂,多家当地企业主"欠款跑路"的系列事件,温州市政府要求各银行业机构加大信贷资金保障力度,确保实现年初确定新增贷款1,000亿元人民币的目标.

新华社周五报导称,温州市政府还要求各银行加大对中小企业的信贷资金倾斜.从现在起,银行业机构要按照企业信用等级不同,对中小企业发放贷款实行利率优惠政策,贷款利率上浮最高不得超过30%.

"确保小企业贷款增速高于贷款平均增速,对中小企业不抽贷、不压贷."报导称.

报导称,在宏观调控、流动性收紧的大背景下,温州民间借贷空前活跃,上半年累计发生民间借贷485.5亿元,民间借贷利息疯涨至0.03-0.05元,个别甚至高达0.1元.由此导致许多中小企业因资金链断裂而发生老板潜逃、跳楼自杀、企业倒闭、员工欠薪等一系列事件.

目前,温州已至少已有80多家企业老板逃跑、企业倒 闭.其中仅9月就发生26起,其中发生3起因债务危机後老板被逼上绝路而跳楼自杀事件,造成2死1伤.

对此,温州市政府要求各银行规范做大表外授信.不得强制贷款企业购买理财产品,不得与企业存款挂钩,不得变相收取企业手续费.

对资金一时有困难的企业,可以主办行为主,联合其他贷款银行统一开展救助;对已出现危机的企业,也要尽可能给予资金帮扶,支持重组.

报导称,温州市23家各类国家银行和股份制银行联合作出决定,积极向上级行争取信贷规模、优惠政策的倾斜,用好用足信贷资金.制定"一企一策"的帮扶措施,同业合作、 统一行动,不抽资、不压贷.

而对符合国家产业政策和信贷政策要求,发展前景较好、信用较好但暂时有困难的企业降息让利,贷款利率尽量少上浮或不上浮.

业内人士认为,今年来中国推出的强有力的紧缩政策,令银行纷纷惜贷,民间借贷风潮蔓延,导致脱离实体经济需求而炒'钱'的比重越来越高,未来仍需警惕实体经济及银行可能受到一些冲击.不过,国内金融业与其仍存在颇为有效的防火墙,应不至于引爆全国性的信贷危机.[ID:nCN1989081](完)