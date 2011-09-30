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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 17:13 BJT

〔中国新债〕通用技术集团10月11日将发行20亿元中票,期限五年

路透上海9月30日电---中国通用技术(集团)控股有限责任公司周五公告称,将于10月11日簿记建档发行

20亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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通用技术集团 30 20 5 10/11簿记建档 交通银行 AAA 10/13 10/14

光大银行

==============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--整理 周晓峰; 审校 林高丽

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