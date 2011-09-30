〔日本个股〕富士重工否认中国政府已否决合资建厂申请(更新版)

(新增公司否认报导及背景)

* 读卖新闻称,中方告知富士重工将拒绝其成立合资企业的申请

* 富士重工称尚未接获中方通知

* 若申请被拒绝,或影响富士重工的销售增长计划

路透东京9月30日电---日本富士重工(7270.T)周五表示,并未接获中国方面通知将否决富士重工在中国合资建厂的申请,否认了此前读卖新闻的报导.

过去几周盛传,中国政府出于避免产能过剩的考虑,可能拒绝富士重工在当地合资建厂的申请,这将危及富士重工希望五年内在华销量增两倍的目标.

日本读卖新闻周五报导称,中国监管部门已告知富士重工,打算否决富士重工的申请.报导未注明消息来源.

"我们尚未从中国方面接到任何此类通知,"富士重工发言人表示.

富士重工已申请与奇瑞建立合资企业生产汽车,奇瑞是中国少数没有外资合作夥伴的主要汽车制造商.中国要求与中国汽车公司合作的外资持股不得超过50%.

此前上海证券报报导称,因不符合中国相关产业政策,该计划或将无法获批.因根据中国现行政策,同一家外商可在国内建立两家(含两家)以下生产同类整车产品的合资企业.丰田汽车(7203.T)持有富士重工16.5%的股份,而丰田目前在中国已经和两家公司有建合资企业.[ID:CN1967125]

若无法在中国制造汽车,富士重工计画2016年3月前将中国销量增加两倍至180,000辆的目标可能泡汤.中国对进口车徵收25%的关税.(完)