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公司新闻(中文) | 2011年 9月 30日 星期五 17:52 BJT

〔标题新闻〕诺基亚与Accenture达成协议,向後者外包塞班软件开发与支持服务至少到2016年

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWNAB9693]

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