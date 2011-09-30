〔中国央行〕当前通胀压力有所缓解但仍处高位,继续实施稳健货币政策

路透北京9月30日电---中国人民银行2011年第三季度例会称,当前通胀压力有所缓解但仍处于高位,要继续实施好稳健的货币政策,把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务.

周五刊登在央行网站的新闻稿引述例会内容并称,要增强调控的针对性、有效性和前瞻性,注意把握好政策的节奏和力度;要综合运用多种货币政策工具,健全宏观审慎政策框架，有效管理流动性,保持合理的社会融资规模和货币总量.

中国央行行长周小川此前强调,中国经济增长动力仍然较强,但短期内也面临物价上涨较快、资本流入较多的挑战.未来,政府仍将保持物价总水平基本稳定,防止经济出现大的波动.[ID:nCN1986055](完)

更多详情,请点选中国人民银行网站(here)