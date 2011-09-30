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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 17:55 BJT

〔中港股市〕香港股市收跌2.3%,创下10年最差季度表现

路透香港/上海9月30日电---香港股市周五收低,创10年来最差季度表现.因担心中国经济前景及欧债危机无缓解迹象,多头基金抛售内地金融及房产板块.

恒生指数.HSI收低2.3%,至17,592.4点,成交量创下本月第二高点.

在全球市场下跌之际,恒生指数在第三季度下跌21.4%,主要受欧债危机及美国经济疲弱忧虑打压,以及中国制造业和房地产行业日益出现放缓迹象.

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