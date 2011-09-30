〔中港股市〕香港股市收跌2.3%,创下10年最差季度表现

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港/上海9月30日电---香港股市周五收低,创10年来最差季度表现.因担心中国经济前景及欧债危机无缓解迹象,多头基金抛售内地金融及房产板块.
恒生指数.HSI收低2.3%,至17,592.4点,成交量创下本月第二高点.
在全球市场下跌之际,恒生指数在第三季度下跌21.4%,主要受欧债危机及美国经济疲弱忧虑打压,以及中国制造业和房地产行业日益出现放缓迹象.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。