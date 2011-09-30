《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为路透中文新闻为您整理的9月26日-9月30日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元CNY=CFXS当周略上涨.不过国际美元强势,且国庆长假来临均推升购汇需求
,盘中人民币兑美元表现颇为疲弱,多次触及当天的跌停位,但因人民币中间价力挺,令全周人
民币兑美元终收涨.海外市场走势和中国央行立场仍是左右节後人民币走势的两大焦点.[CNY/CN-PMF]
公开市场操作:
--中国央行公开市场连续11周净投放,累计达4,540亿元人民币,本周净投放550亿元.国庆节
前最後一周,稳定成为公开市场操作主基调,央票发行量维持低位且收益率续走稳,正回购操作
暂停以缓银行在长假期间的备付压力.
市场人士认为,节後公开市场将有大量资金释放,届时央行面临较大的回笼压力,不过考虑
到当前央票需求萎靡不振,正回购将适度放量以回笼资金.[CN/MMTCN]
债市:
--银行间债市收益率当周总体下跌.尽管周初的流动性令债市稍现抛盘,但随後全球经济金融
悲观情绪蔓延,推动投资者积极买入国债和高评级信用债来避险.9月通胀数据及资金面状况
将成为国庆节後债市关注的焦点.[CN/CN]
--票据转贴利率当周窄幅整理.季末银行信贷规模调整基本完成,致交投清淡.期间受高利率
吸引,部分中小机构购票需求浮现,但总体容纳能力有限,利率继续保持高位.进入10月,银行信
贷规模压力或有所减轻,转贴利率有望小幅回落.[CN/CPCN]
股市:
--沪综指.SSEC当周震荡下行,五日中有四日收跌,并连续第五周下跌,第三季则累计下挫
14.59%,单季表现为五个季度来最差.国庆假期临近,市场人气低迷,成交额持续徘徊于低位.
且时值季末国内流动性紧张,新股频发加剧大盘压力,加之海外债务危机持续发酵,拖累大盘
屡创新低,并在周五收于近两年半低位.[.SSCN]
期市:
--沪铜价格当周延续震荡下滑的走势,因欧债危机和宏观经济压力打压人气,不过在中国七天
国庆长假在即,空头回补令期价跌幅收窄.沪铜主要合约SCFc3周五收报54,790元,全周大跌
2,150元.[MET/LCN]
黄金:
--国内黄金价格当周跟随国际金价下跌,现货金还一度触及逾两个月来的低位.保证金比例上
调引发的商品对冲基金大量平仓打压,且欧债危机不断深化,投资者持有美元资产愿意增强.
国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报338元,全周挫跌约22.54元;期金主要合约
SHAUZ1收报338.39元,重挫22.85元.(完)
--整理 冉莹/周晓峰/钟华; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。