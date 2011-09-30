《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的9月26日-9月30日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元CNY=CFXS当周略上涨.不过国际美元强势,且国庆长假来临均推升购汇需求

,盘中人民币兑美元表现颇为疲弱,多次触及当天的跌停位,但因人民币中间价力挺,令全周人

民币兑美元终收涨.海外市场走势和中国央行立场仍是左右节後人民币走势的两大焦点.[CNY/CN-PMF]

公开市场操作:

--中国央行公开市场连续11周净投放,累计达4,540亿元人民币,本周净投放550亿元.国庆节

前最後一周,稳定成为公开市场操作主基调,央票发行量维持低位且收益率续走稳,正回购操作

暂停以缓银行在长假期间的备付压力.

市场人士认为,节後公开市场将有大量资金释放,届时央行面临较大的回笼压力,不过考虑

到当前央票需求萎靡不振,正回购将适度放量以回笼资金.[CN/MMTCN]

债市:

--银行间债市收益率当周总体下跌.尽管周初的流动性令债市稍现抛盘,但随後全球经济金融

悲观情绪蔓延,推动投资者积极买入国债和高评级信用债来避险.9月通胀数据及资金面状况

将成为国庆节後债市关注的焦点.[CN/CN]

--票据转贴利率当周窄幅整理.季末银行信贷规模调整基本完成,致交投清淡.期间受高利率

吸引,部分中小机构购票需求浮现,但总体容纳能力有限,利率继续保持高位.进入10月,银行信

贷规模压力或有所减轻,转贴利率有望小幅回落.[CN/CPCN]

股市:

--沪综指.SSEC当周震荡下行,五日中有四日收跌,并连续第五周下跌,第三季则累计下挫

14.59%,单季表现为五个季度来最差.国庆假期临近,市场人气低迷,成交额持续徘徊于低位.

且时值季末国内流动性紧张,新股频发加剧大盘压力,加之海外债务危机持续发酵,拖累大盘

屡创新低,并在周五收于近两年半低位.[.SSCN]

期市:

--沪铜价格当周延续震荡下滑的走势,因欧债危机和宏观经济压力打压人气,不过在中国七天

国庆长假在即,空头回补令期价跌幅收窄.沪铜主要合约SCFc3周五收报54,790元,全周大跌

2,150元.[MET/LCN]

黄金:

--国内黄金价格当周跟随国际金价下跌,现货金还一度触及逾两个月来的低位.保证金比例上

调引发的商品对冲基金大量平仓打压,且欧债危机不断深化,投资者持有美元资产愿意增强.

国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报338元,全周挫跌约22.54元;期金主要合约

SHAUZ1收报338.39元,重挫22.85元.(完)