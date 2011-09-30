〔中港股市〕恒指收跌创10年最差季度表现,沪综指收创近两年半低位(更新版)

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路透香港/上海9月30日电---香港股市周五收低,创10年来最差季度表现.因担心中国经济前景及欧债危机无缓解迹象,多头基金抛售内地金融及房产板块.

恒生指数.HSI收低2.3%,至17,592.4点,成交量创下本月第二高点.沪综指.SSEC创下两年半低位,收跌0.3%.

在全球市场下跌之际,恒生指数在第三季度下跌21.4%,主要受欧债危机及美国经济疲弱忧虑打压,以及中国制造业和房地产行业日益出现放缓迹象.

因担心中国地方债和巨额民间借贷活动带来的风险,投资者避开中资股票.恒生国企指数.HSCE收低3.9%.

瑞信分析师称,内地房地产市场的修正可能给银行业带来麻烦,尤其是那些对民间借贷有较高曝险的银行.该分析师预计内地的民间借贷规模约在4万亿(兆)元人民币(6,252亿美元).

"我们认为民间借贷可能是中国经济近期面临的'定时炸弹',这可能比地方政府债来得更加突然,也更具破坏力,"瑞信分析师称.

尽管该报告在周三晚间公布,市场直到周五才有机会做出反应.香港市场周四因台风休市.

**沪股缩量收低**

中国股市沪综指震荡走低,收创近两年半来低位,国庆长假前最後一日市场交投清淡,成交额大幅萎缩,分析师称大趋势尚未转好,仍偏谨慎,但10月或现跌深後的阶段性反弹.

沪综指.SSEC收报2,359.220点,跌6.123点,或0.26%,前一低点为2009年4月8日的2,347.39点.今日A股成交额萎缩至460亿元,创15个月新低.

沪市本周累计跌3.04%,为连续第五周下跌;第三季累计下挫14.59%,单季表现为五个季度来最差.

"国庆期间若欧洲出台明确的救助计划,或国内针对未来经济增长前景出台政策性利好,那麽将令市场恐慌情绪得以缓解,节後短期来看,市场或迎来小幅反弹."山西证券分析师杜亮表示.

兴业证券一位策略研究员亦表示,10月股市可能出现跌深之後的修复,这种修复一是因为海外形势或有改善,二是国内资金面相对今年最後两个月会宽松一些.

杜亮并称,目前股指的支撑点位在2,300点,但支持力度很弱,而节後较强的支撑点位将为2,200点.

中国沪深两市将因国庆假期于明日开始休市,10月10日开市.

沪深300指数10月合约CIFV1尾盘报2,590.8点,跌0.48%,成交量为186,661手.(完)