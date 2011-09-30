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市场报道 | 2011年 9月 30日 星期五 18:43 BJT

〔中国经济〕保持平稳较快发展,物价较快上涨势头得到有效控制--总理

路透北京9月30日---中国国务院总理温家宝周五称,中国经济保持平稳较快发展,物价较快上涨势头已得到有效控制.

温家宝是在国务院国庆招待会上做上述表示的.

此前中国央行2011年第三季度例会称,当前通胀压力有所缓解但仍处于高位,要继续实施好稳健的货币政策,把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务.[ID:nCN1998443]

--发稿 谢衡/康熙泽; 审校 曾祥进

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