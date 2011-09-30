〔东南亚股市〕涨跌互现,本季表现为2008年金融危机来最差

路透曼谷9月30日电---东南亚股市周五涨跌互现,部分股市回吐早盘升势,本季股市表现为2008年10-12月当季以来最差,此前欧债危机和美国经济放缓令投资者削减风险,股市由此大跌.

市场人士仍紧张状况进一步恶化,大部分市场周五交投于窄幅区间,市况清淡.

法国兴业银行驻香港的亚洲股市策略师Todd Martin表示,第三季企业财报或提振股市走强,但全球经济前景仍是影响市场的一个主要因素.