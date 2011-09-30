〔东南亚股市〕涨跌互现,本季表现为2008年金融危机来最差

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷9月30日电---东南亚股市周五涨跌互现,部分股市回吐早盘升势,本季股市表现为2008年10-12月当季以来最差,此前欧债危机和美国经济放缓令投资者削减风险,股市由此大跌.
市场人士仍紧张状况进一步恶化,大部分市场周五交投于窄幅区间,市况清淡.
法国兴业银行驻香港的亚洲股市策略师Todd Martin表示,第三季企业财报或提振股市走强,但全球经济前景仍是影响市场的一个主要因素.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。