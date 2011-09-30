〔中国经济〕保持平稳较快发展,物价较快上涨势头得到控制--总理(更新版)

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路透北京9月30日电---中国国务院总理温家宝周五称,中国经济继续保持平稳较快发展,物价较快上涨势头已得到控制.

他是在国务院国庆招待会上做出上述表示的.

"面对严峻复杂的国际经济形势,我们实施积极的财政政策和稳健的货币政策,着力稳物价,调结构,促改革,惠民生."温家宝说.

中国国务院发展研究中心副主任卢中原此前建议,短期看明年的宏观调控基调可考虑保持不变,但应增强针对性和灵活性,财政政策应与货币政策相互协同.[ID:nCN1992251]

中国8月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅自三年高位回落至6.2%,符合市场预期,但回落主要由翘尾因素下降所致,通胀压力并未得到根本缓解.虽然未来通胀有望从高位逐步回落,但预计货币政策难有实质性放松.

此前中国央行2011年第三季度例会称,当前通胀压力有所缓解但仍处于高位,要继续实施好稳健的货币政策,把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务.[ID:nCN1998443]