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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 19:12 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油微升,但全球经济隐忧挥之不去令涨幅受限

路透雅加达9月30日电---马来西亚棕榈油周五微升,受印度节庆前食用油需求增加的预期支撑,但涨势被围绕欧元区债务危机萦绕不去的忧虑所限制.

指标12月毛棕榈油期货FCPOc3微升0.24%至2,905马币(林吉特)(914美元).

"市场微升,"一名驻吉隆坡的交易商表示."这是建立在金融市场略微平复基础上的."

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