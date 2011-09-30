〔马来西亚期市〕棕榈油微升,但全球经济隐忧挥之不去令涨幅受限

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透雅加达9月30日电---马来西亚棕榈油周五微升,受印度节庆前食用油需求增加的预期支撑,但涨势被围绕欧元区债务危机萦绕不去的忧虑所限制.
指标12月毛棕榈油期货FCPOc3微升0.24%至2,905马币(林吉特)(914美元).
"市场微升,"一名驻吉隆坡的交易商表示."这是建立在金融市场略微平复基础上的."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。