〔伦敦美债〕走强,收益率曲线料将进一步趋平

路透伦敦9月30日电---美国公债价格周五走强,因欧洲股市走势出现逆转.交易商表示如果稍晚公布的制造业数据令人愈发担心美国经济体质,美债价格将进一步走强.

美国公债期货TYv1升3/32至130-5/64,而指标10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=TWEB跌6个基点至1.945%,收益率上日升至2%的重要心理水准上方後吸引了强劲需求.