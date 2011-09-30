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债券 | 2011年 9月 30日 星期五 20:16 BJT

〔伦敦美债〕走强,收益率曲线料将进一步趋平

路透伦敦9月30日电---美国公债价格周五走强,因欧洲股市走势出现逆转.交易商表示如果稍晚公布的制造业数据令人愈发担心美国经济体质,美债价格将进一步走强.

美国公债期货TYv1升3/32至130-5/64,而指标10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=TWEB跌6个基点至1.945%,收益率上日升至2%的重要心理水准上方後吸引了强劲需求.

"市场实际上好转--伦敦开市後市场反弹.股市下跌,债市走强,市场似乎存在避险情绪,"一名交易商表示.

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