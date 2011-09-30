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市场报道 | 2011年 9月 30日 星期五 20:39 BJT

〔表格〕美国8月个人支出较上月增长0.2%,个人所得按月下降0.1%

路透9月30日电---美国商务部周五公布:

* 美国8月个人所得下滑0.1%(预估为增长0.1%),7月为增长0.1%(前值为增长0.3%)

* 美国8月个人支出较上月增长0.2%(预估为增长0.2%),7月为增长0.7%(前值为增长0.8%)

* 美国8月个人消费支出(PCE)物价指数较前月增长0.2%,7月修正後为增长0.4%(前值为增长0.4%)

* 美国8月个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期上升2.9%,7月为升2.8%(前值为升2.8%)

* 8月核心PCE物价指数较上年同期上升1.6%,7月为上升1.6%(前值为升1.6%)

* 8月核心PCE物价指数较前月上升0.1%(市场预估升0.2%),7月为上升0.2%(前值为升0.2%)

* 美国8月实质个人支出较前月持平,7月修正後为上升0.4%(前值为上升0.5%)

* 美国8月个人所得为2009年10月来首次下滑

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