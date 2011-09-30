〔表格〕美国8月个人支出较上月增长0.2%,个人所得按月下降0.1%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月30日电---美国商务部周五公布:
* 美国8月个人所得下滑0.1%(预估为增长0.1%),7月为增长0.1%(前值为增长0.3%)
* 美国8月个人支出较上月增长0.2%(预估为增长0.2%),7月为增长0.7%(前值为增长0.8%)
* 美国8月个人消费支出(PCE)物价指数较前月增长0.2%,7月修正後为增长0.4%(前值为增长0.4%)
* 美国8月个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期上升2.9%,7月为升2.8%(前值为升2.8%)
* 8月核心PCE物价指数较上年同期上升1.6%,7月为上升1.6%(前值为升1.6%)
* 8月核心PCE物价指数较前月上升0.1%(市场预估升0.2%),7月为上升0.2%(前值为升0.2%)
* 美国8月实质个人支出较前月持平,7月修正後为上升0.4%(前值为上升0.5%)
* 美国8月个人所得为2009年10月来首次下滑
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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