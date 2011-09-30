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市场报道 | 2011年 9月 30日 星期五 20:53 BJT

〔USDA报告〕美国9月1日季度谷物库存主要信息

路透华盛顿9月30日电---美国农业部(USDA)周五发布对美国谷物库存的预估(千蒲式耳):

USDA USDA USDA 交易商

农场内 农场外 总量 预估*

大豆

2011年9月1日 48,500 166,163 214,663 225,000

2010年9月1日 35,400 115,485 150,885

玉米

2011年9月1日 314,950 813,295 1,128,245 964,000

2010年9月1日 485,100 1,222,687 1,707,787

小麦

2011年9月1日 641,500 1,508,573 2,150,073 2,035,000

2010年9月1日 812,100 1,637,517 2,449,617

交易商预估基于路透对美国谷物市场分析师的调查结果.(完)

--编译 肖群英;审校 王洋

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