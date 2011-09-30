〔USDA报告〕美国9月1日季度谷物库存主要信息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿9月30日电---美国农业部(USDA)周五发布对美国谷物库存的预估(千蒲式耳):
USDA USDA USDA 交易商
农场内 农场外 总量 预估*
大豆
2011年9月1日 48,500 166,163 214,663 225,000
2010年9月1日 35,400 115,485 150,885
玉米
2011年9月1日 314,950 813,295 1,128,245 964,000
2010年9月1日 485,100 1,222,687 1,707,787
小麦
2011年9月1日 641,500 1,508,573 2,150,073 2,035,000
2010年9月1日 812,100 1,637,517 2,449,617
交易商预估基于路透对美国谷物市场分析师的调查结果.(完)
--编译 肖群英;审校 王洋
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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