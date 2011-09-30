〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差回落,因壳牌扑灭新加坡炼厂大火

路透新加坡9月30日电---亚洲柴油裂解价差周五从上日所及近两个月高位回落,此前皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS成功扑灭新加坡日加工能力50万桶炼厂的火灾,大火可能导致生产停顿至少一个月.

路透数据显示,截至0830GMT,10月柴油裂解价差下滑0.83美元,至每桶较迪拜原油升水18.44美元.近月10月/11月柴油价差持稳于每桶1.10美元,含硫0.5%等级柴油的现货升水跳涨0.20美元,至每桶0.45美元的两周高位.

柴油现货升水在三个交易日内大涨0.40美元,因预料壳牌位于新加坡布孔岛(Pulau Bukom)的最大炼厂发生供应中断问题.

交易商称,嘉能可被发现在点价窗口之外以每桶0.70美元竞买一批船货,可能旨在填补因壳牌炼厂火灾而未能装载的购买缺口.

他们并称,在该点价窗口没有达成交易,互换交易依然淡静,表明市场存在不确定性.

"壳牌炼厂仍有很多不确定性,因此在事态明晰以前不会有很多人大举建仓.我们仍不清楚不可抗力涵盖的时期,以及Bukom炼厂停产持续时间,"新加坡一位交易员指出.

10月柴油裂解价差跌0.83美元,至每桶较迪拜原油升水18.44美元.

10月航煤裂解价差亦滑落0.32美元,至每桶20.15美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 120.15 120.5 120.3 121.6 -1.30 -1.07

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 118.70 119.1 118.9 120.6 -1.70 -1.41

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 119.55 119.9 119.7 121.5 -1.75 -1.44

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 120.35 120.7 120.5 122.4 -1.90 -1.55

10月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 118.7 120.6 -1.90 -1.58

11月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 117.6 119.5 -1.90 -1.59 (完)