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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 21:18 BJT

《美股动态》美国股指期货下跌,因中国制造业数据引发全球经济忧虑

0756ET---美国股指期货周五下跌,此前数据显示经季节性调整的汇丰中国采购经理人指数 (PMI ) 9月份继续维持在49.9，显示中国制造业运行轻微趋缓。另外，本季指数平均值为2009年第一季以来最低。[ID:nCN1994787]

标准普尔500指数期货SPc1下跌14.3点,并低于合理价格;道琼工业指数期货DJc1下跌119点;Nasdaq100指数期货下滑17.25点.(完)

--编译 洪曦;审校 田建华

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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