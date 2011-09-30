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市场报道 | 2011年 9月 30日 星期五 22:18 BJT

〔美国热股〕麦格劳希尔正与CME磋商合并标普和道琼工业指数业务--消息

路透9月30日电---一位熟悉情况的消息人士周四表示,麦格劳希尔MHP.N正与芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)就合并标准普尔500指数业务和後者旗下的道琼工业指数业务进行深入谈判.

麦格劳希尔周五盘初重挫4.04%,报40.60美元;CME盘初下跌2.13%,报251.72美元.

--编译 洪曦;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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