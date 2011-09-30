〔美国股市〕开盘下跌逾1%,此前中国制造数据引发对全球经济的忧虑

路透纽约9月30日电---美国股指周五开盘下跌逾1%,恐连续第五个月下跌,因中国制造业萎缩,引发对全球经济放缓的忧虑.

汇丰(HSBC)发布的9月制造业采购经理人指数(PMI)终值连续第三个月居荣枯分水岭50线下,显示中国制造业增速仍在轻微放缓,而分项指数中的投入成本涨幅创四个月新高,显通胀仍高居不下.[ID:nCN1994581]

道琼工业指数.DJI盘初跌119.73点,或1.07%,报11,034.25点;标准普尔500指数.SPX降15.04点,或1.30%,报1,145.36点.Nasdaq指数.IXIC挫40.46点,或1.63%,报2,440.30点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 王洋

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