〔国际油市〕亚洲燃料油市场买气渐散,但跨月价差持坚

路透新加坡9月30日电---亚洲燃料油市场周五守住上日大部分涨幅,但即期跨月价差和现货升水从6个月高位处微跌,皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS新加坡日加工能力为50万桶的炼厂火情终被扑灭.

10/11月和11/12月跨月价差双双收窄0.25美元,分别至每吨逆价差7.88和6.25美元.二者交投都较为清淡,分别10万吨左右和不及10万吨.

"壳牌火灾引发的买气逐渐消褪.价差不会跌太多,因为火灾发生前它们正处在上升通道,"一名交易商表示.

380CST燃料油价差从每吨近8美元的高位处下跌近0.50美元,因壳牌石油集团缺席实货交易窗口,而就在此前一天,该集团还大举高价买入380CST燃料油.

10月裂解价差收窄0.22美元,每桶较迪拜原油贴水2.68美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 638.60 639.00 638.80 644.65 -5.85 -0.91

现货380CST燃料油 FO380-SIN 632.00 632.50 632.25 638.95 -6.70 -1.05

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 643.00 645.00 644.00 649.00 -5.00 -0.77

380CST船用燃料油升水 11.00 12.50 11.75 10.05 +1.70

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 6.25 6.50 6.38 6.50 -0.13 -1.92

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 7.00 7.50 7.25 7.75 -0.50 -6.45 (完)