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市场报道 | 2011年 9月 30日 星期五 22:02 BJT

〔表格〕汤森路透/密西根大学美国9月消费者信心指数终值为59.4

路透9月30日电---汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:

* 汤森路透/密西根大学美国9月消费者信心指数终值为59.4(路透调查预估为57.8),初值为57.8

* 汤森路透/美国密西根大学9月消费者现况指数终值为74.9(预估为74.5),初值为74.5

* 汤森路透/美国密西根大学9月消费者预期指数终值为49.4(预估为47.0),初值为47.0

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