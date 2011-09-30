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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 22:27 BJT

〔国际油市〕亚洲汽油裂解价差持于四周高位附近,受壳牌大火影响

路透新加坡9月30日电---亚洲汽油裂解价差周五持于四周最高水准附近.壳牌因大火关闭新加坡日产能50万桶的炼厂之後,宣布Bukom岛装运的馏分油供应遭遇不可抗力.

"不可抗力适用于Bukom为装运港的船货..."一受影响的交易商称.

不过交易商称,两汽油进口商将收到10月船货,因这些船货可能从其他港口装运.

与柴油相比,壳牌的汽油销售规模很小.

业内消息人士表示,预计壳牌至少关闭炼厂一个月.

亚洲石脑油价格处于四日低点,裂解价差跌至三日低点,上日触及逾一周最高.

日本公开规格11月上半月石脑油合约NAF-1H-TYO价格跌15.50美元至每吨905.50美元,为周一以来最低.

11月上半月和12月上半月合约互换逆价差,连续第二日持于每吨6美元.

11月上半月裂解价差NAF-SIN-CRK跌8.07美元至每吨124.53美元.

油品 价格 上日价格 变动

2011年11月石脑油NAF-1H-TYO 905.00/906.00 921.00 -15.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 98.18/98.28 99.95 -1.72

10月石脑油互换NAF-1M-S 896.50/898.50 912.00 -14.50

11月石脑油互换NAF-2M-S 891.50/893.50 905.75 -13.25

97号现货汽油GL97-SIN 121.57/121.67 122.62 -1.00

95号现货汽油GL95-SIN 119.55/119.65 120.60 -1.00

92号现货汽油GL92-SIN 117.10/117.20 118.00 -0.85

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 18.87/18.97 18.05 +0.87(完)

--编译 田建华;审校 母红

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