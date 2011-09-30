〔国际油市〕亚洲汽油裂解价差持于四周高位附近,受壳牌大火影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月30日电---亚洲汽油裂解价差周五持于四周最高水准附近.壳牌因大火关闭新加坡日产能50万桶的炼厂之後,宣布Bukom岛装运的馏分油供应遭遇不可抗力.
"不可抗力适用于Bukom为装运港的船货..."一受影响的交易商称.
不过交易商称,两汽油进口商将收到10月船货,因这些船货可能从其他港口装运.
与柴油相比,壳牌的汽油销售规模很小.
业内消息人士表示,预计壳牌至少关闭炼厂一个月.
亚洲石脑油价格处于四日低点,裂解价差跌至三日低点,上日触及逾一周最高.
日本公开规格11月上半月石脑油合约NAF-1H-TYO价格跌15.50美元至每吨905.50美元,为周一以来最低.
11月上半月和12月上半月合约互换逆价差,连续第二日持于每吨6美元.
11月上半月裂解价差NAF-SIN-CRK跌8.07美元至每吨124.53美元.
油品 价格 上日价格 变动
2011年11月石脑油NAF-1H-TYO 905.00/906.00 921.00 -15.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 98.18/98.28 99.95 -1.72
10月石脑油互换NAF-1M-S 896.50/898.50 912.00 -14.50
11月石脑油互换NAF-2M-S 891.50/893.50 905.75 -13.25
97号现货汽油GL97-SIN 121.57/121.67 122.62 -1.00
95号现货汽油GL95-SIN 119.55/119.65 120.60 -1.00
92号现货汽油GL92-SIN 117.10/117.20 118.00 -0.85
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 18.87/18.97 18.05 +0.87(完)
--编译 田建华;审校 母红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。