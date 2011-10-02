主要国家经济指标预测--10月3日****

国际油市：美元走软提振油价上涨，但美国产量增加抑制涨势
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据，截至1月31日当周，投资者提高了美国原油期货和期权净多仓至412,380口的创纪录水平。
路透10月3日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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10月2日(日)
2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 9月 -- -0.1%
2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第三季 正2 负9
大型非制造业景气判断指数 正2 负5
日本短观小型制造业景气判断指数 负14 负21
小型非制造业景气判断指数 负22 负26
10月3日(一)
0000 韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 49.74
0715 瑞士零售销售 8月 +2.0% +1.9%
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 9月 50.5 51.7
0743 意大利Markit制造业PMI 9月 46.5 47.0
0748 法国Markit制造业PMI 9月 47.3 47.3
0753 德国制造业PMI 9月 50.0 50.0
0758 欧元区Markit制造业PMI 9月 48.4 48.4
0828 英国CIPS制造业PMI 9月 48.6 49.0
1400 美国建筑支出 8月 -0.3% -1.3%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 50.5 50.6
-- 美国国内乘用车销量年率(万辆) 9月 410 406
卡车销量年率(万辆) 545 547
汽车总销量年率(万辆) 1,220 1,210
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.2% +0.9%
(较上年同期) +4.3% +5.3%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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9月30日(五)
0130 澳洲民间信贷(较上月) 8月 +0.2% --
房屋信贷(较上月) +0.4% --
0500 日本建筑订单(较上年同期) 8月 +9.3% --
房屋开工(较上年同期) +14.0% +3.8%
0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 -2.9% -0.5%
(较上年同期) +2.2% -0.6%
0645 法国消费者支出(较前月) 8月 +0.2% +0.3%
0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 持平 -0.2%
0800 意大利失业率 8月 7.9% 8.0%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 9月初值 +3.0% +2.5%
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 +0.1% -0.1%
(较上年同期) +3.1% +2.9%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +1.9% +0.9%
(较上年同期) +3.5% +2.5%
0900 欧元区失业率 8月 10.0% 10.0%
0930 瑞士KOF领先指标 9月 1.21 1.35
1000 意大利PPI(较前月) 8月 持平 +0.2%
(较上年同期) +4.5% +4.8%
1230 美国个人所得 8月 -0.1% +0.1%
个人支出 +0.2% +0.2%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.2% --
(较上年同期) +2.9% --
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) +1.6% --
实质个人支出 持平 --
1230 加拿大GDP(较前月) 7月 +0.3% +0.3%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 9月 60.4 55.5
1355 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 9月终值 59.4 57.8
现况指数 74.9 74.5
预期指数 49.4 47.0
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 9月23日当周 121.9 --
10月1日(六)
0000 韩国贸易收支(亿美元) 9月初值 顺差14 --
出口(较上年同期) +19.6% +20.5%
进口(较上年同期) +30.5% +30.3% (完)
--整理 龚芳/田建华;审校 戴素萍
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据，截至1月31日当周，投资者提高了美国原油期货和期权净多仓至412,380口的创纪录水平。
路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周一往低位靠拢。资金调度人员称，年后通货回笼、外资汇入且迈入提存期初，令市场资金相当宽松，虽有龙头银行因存款走钱没开门，但无碍利率往区间低位调整。
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