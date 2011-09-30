〔欧元债市〕德债期货升逾一个大点,势将录得欧元面市以来最大季度涨幅

* 德债在五日连跌後恢复升势

* 势将录得欧元面市以来最佳季度升幅

* 德国议会不愿将救助基金杠杆化-德经济部长

路透伦敦9月30日电---德债期货周五在连跌五日後大涨逾一个大点,势将录得欧元面市以来最大季度涨幅,因市场担忧欧元区危机和全球经济成长迟滞.

除非政界拿出激进的举措应对债务危机,交易商预计相对安全的德债价格将受到良好支撑,尽管收益率接近纪录低位.

德债期货FGBLc1劲扬106个跳动点,报136.31,本季上扬约8.7%.

德国商业银行的技术分析师称,德债期货高于9月15日触及的低位135.12,风险是该合约将再度测试139.19的纪录高位,这是关键阻力位.该公司设定的最高上行目标为142.60.

有关决策者正考虑将欧洲金融稳定工具(EFSF)杠杆化的传言拖累德债本周回落约1.2%,且令本月涨幅受限,仅为1.4%,低于上月录得的3.2%涨幅.

最终,基本面仍对德债有利,因此投资者将需要看到实际行动,而非仅仅是口头上的言论才会进一步推高德债收益率.

欧元区官员称,欧元区财长下周一将开会讨论如何将EFSF杠杆化,以便在不增加成员国担保的情况下增强其权限,但可能无法作出任何决定.

德国经济部长周五称,德国下院看似不愿意将EFSF杠杆化.

10年期西班牙/德国公债收益率差ES10YT=TWEB扩阔至325个基点,周四尾盘为310个基点.10年期意大利/德国公债收益率差IT10YT=YWEB从周四的358个基点扩阔至365个基点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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