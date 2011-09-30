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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 23:18 BJT

〔美国热股〕哈尔滨泰富电气大涨近9%,上日称启动公司私有化进程

路透9月30日电---中国电机制造商哈尔滨泰富电气HRBN.O周五一度上扬11%,上日该公司称开始启动管理层收购进程,此前延续数月之久的不确定性宣告终结.

6月时该公司曾宣布同意执行长以约7.50亿美元,或每股24美元将公司收归私有.

在美国上市的哈尔滨电气周五早盘上涨8.85%,报20.90美元.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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