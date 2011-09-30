〔美国热股〕哈尔滨泰富电气大涨近9%,上日称启动公司私有化进程

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月30日电---中国电机制造商哈尔滨泰富电气HRBN.O周五一度上扬11%,上日该公司称开始启动管理层收购进程,此前延续数月之久的不确定性宣告终结.
6月时该公司曾宣布同意执行长以约7.50亿美元,或每股24美元将公司收归私有.
在美国上市的哈尔滨电气周五早盘上涨8.85%,报20.90美元.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。