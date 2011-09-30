〔欧洲汇市〕英镑兑欧元升至两周高点,下周央行政策会议受市场关注

* 欧元/英镑跌至两周低位,据传有来自一清算行的大额卖单

* 由于下周可能推出量化宽松政策,英镑涨势料不长久

* 英镑有可能录得2010年5月迄今最差单月表现

路透伦敦9月30日电---英镑兑欧元周五升至两周高位,据称有来自一家清算行的大额买单购入英镑.不过分析师表示英国将采取更多货币宽松的前景,料将令英镑重新承压.

交易商表示,一家英国清算行下订单卖出欧元并买入英镑,规模预计达到30-40亿欧元,此举与欧盟农业补贴中的英国年度惠农政策有关.

欧元兑英镑EURGBP=D4下跌1%至0.86065英镑,为9月13日以来最低,交易商亦表示宏观基金卖盘造成资金流动.

nabCapital货币策略师Gavin Friend表示,预计欧元/英镑有可能回到0.8700英镑上方,并保持在上一支撑位约0.8650英镑之上,因更多欧元区国家同意增加地区救助基金.

下周英国央行政策会议前,英镑亦有可能承压,届时政策制定者有一些可能推出新一轮量化宽松政策.

英镑兑欧元上涨扶助英镑加权指数=GBP升至逾两周高位79.8,同时亦帮助削减稍早兑全面走强美元的跌幅.

英镑兑美元GBP=D4持稳在1.5624美元,交易商表示,美元受到月末资金流,以及欧元区债务危机和全球经济前景忧虑导致的风险规避情绪提振.

英镑在接近1.56美元水平附近徘徊,交易商称周五时期权将在该价格到期.

英镑兑美元有可能录得2010年5月迄今最差单月纪录.近几周由于下一轮量化宽松政策预期升温,该货币走势挣扎.

部分市场人士猜测,英国央行可能最早在下周的货币政策委员会(MPC)会议上释放出宽松政策信号.参与路透调查的分析师预期,该行将在11月恢复行使宽松策略,不过他们预计10月将开始类似举措的机率也有40%.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]