〔美国债市〕高收益公司债市场第三季发债放缓,本周回报率转为负值

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约9月30日电---今年上半年有创纪录的1,660亿以美元计价的高收益公司债定价,这令多数投机级别的企业能够实现再融资需求.
不过,发债活动在第三季出现放缓,高收益公司债市场新债发售量较2010年同期下降逾60%.有关欧洲问题的担忧挥之不去,美国债信评等下调以及全球经济复苏前景愈发黯淡,使得8月和9月新债供应大跌.
根据汤森路透数据,9月有60亿美元高收益公司债定价,2010年同期为近300亿美元.8月时仅有10亿美元新券定价,去年同期为近250亿美元.综合算来,8-9月新债定价同比减少近90%.
本周,年初迄今的回垃圾级债券报率首次归为负值.2009年和2010年分别达到50%和15%.分析师曾预计高收益公司债回报率料在6-11%之间,但在市场不景气情况下,根据美国银行美林Corporate Master II指数,年初迄今回报率周一触及-0.17%.
周五,高收益公司债一级市场仍保持清淡,因投资者在季度末尾选择观望.二级市场温和交投,一部分基准债券在今天上午下跌.
截至中午,CDX HY17 指数下跌1/4点至88.00.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
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