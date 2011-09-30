〔全球金市〕金价本季录得巨大涨幅,但是远低于纪录高位

* 金价上涨,受挥之不去的全球经济放缓担忧支撑

* 本季金价大涨,但是本月表现料为2008年10月以来最差

* 白银本月和本季都录得下跌

路透纽约/伦敦9月30日电---金价周五上涨,受挥之不去的全球经济放缓担忧支撑;本季金价涨幅料为今年最大,尽管本月价格从纪录高位大幅回落.

黄金的避险特性重现,未受美元上涨和股市与工业商品广泛下跌拖累,此前数据显示9月中国制造业连续第三个月萎缩.

目前价格较本月触及的纪录高位每盎司1,920.30美元低15%.本月金价料录得下跌11%,为三年最大单月下跌.

"我觉得调整已经结束.我们今日在一段时间内首次买入了一些黄金和铂金支持的上市交易基金."TEAM Financial Asset Management资产组合经理James Dailey表示.

1723GMT,现货金XAU=上涨0.7%,报每盎司1,624.89美元.

12月期金GCZ1结算价升5美元,报每盎司1,622.3美元,成交量大幅低于本周均值.第三季期金收高7.8%,为今年最大单季上涨.本月波动非常大.高达400美元的交易区间令投资者谨慎,即使调整提振现货需求.

COMEX期银SIZ1第三季收挫13.7%,报每盎司30.083美元.NYMEX铂金期货PLV1第三季大跌12%,报每盎司1,519.4美元,钯金期货PAZ1大跌19.3%,报614.55美元.

MKS Finance交易主管Afshin Nabavi认为,金价陷于1,600-1,650美元区间.

金价从纪录高位回落导致现货需求上升,继续为市场提供坚强支撑,印度节日提振该国消费者需求.

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周四的黄金持仓量较周三下降近10吨,但是按月大体持平.

国际货币基金组织(IMF)数据显示,各国央行8月增加黄金储备,泰国买入9.3吨,俄罗斯买入5.6吨,玻利维亚买入7吨.

现货银XAG=下跌1.7%报每盎司30.06美元.全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)周四的的白银持仓量较周三减少近23吨.

银价本月波动亦非常剧烈,料下跌27%,本季料下跌13%.

现货铂金XPT=升0.49美元报每盎司1,517.74美元.现货钯金XPD=下滑0.7%报每盎司611.50美元.

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最新价格 变动 涨跌 年初迄今

COMEX黄金期货 GCZ1 1627.70 10.40 0.6% 14.5%

COMEX白银期货 SIZ1 30.115 -0.407 -1.3% -2.7%

COMEX铂金期货 PLV1 1519.10 -9.20 -0.6% -14.6%

COMEX钯金期货 PAZ1 612.55 -11.05 -1.8% -23.7%

现货金 XAU= 1624.89 10.84 0.7% 14.5%

现货银 XAG= 30.06 -0.52 -1.7% -2.6%

现货铂金 XPT= 1517.74 0.49 0.0% -14.1%

现货钯金 XPD= 611.50 -4.50 -0.7% -23.5%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 李富强;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=