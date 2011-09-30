版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 1日 星期六 06:13 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌停,本月录得逾15年最大跌幅

路透芝加哥9月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五大幅下跌,12月合约下挫并触及0.40美元的跌停限制,之前美国农业部(USDA)公布利空的美国玉米库存数据.

宏观因素也令市场承压,其中包括美元坚挺和股市下跌.

USDA周五表示,截至9月1日,美国玉米库存总量为11.28亿蒲式耳,高于分析师预估的9.64亿蒲式耳.

美国玉米出口商卖出数量40年来首次未高于全球其他国家.

CBOT玉米本月收低23%,为逾15年来最高单月降幅.

CBOT-12月玉米合约CZ1收跌停40美分,报每蒲式耳5.92-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为360,523口.

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 洪曦;审校 李军

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐