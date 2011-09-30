〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌停,本月录得逾15年最大跌幅

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥9月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五大幅下跌,12月合约下挫并触及0.40美元的跌停限制,之前美国农业部(USDA)公布利空的美国玉米库存数据.
宏观因素也令市场承压,其中包括美元坚挺和股市下跌.
USDA周五表示,截至9月1日,美国玉米库存总量为11.28亿蒲式耳,高于分析师预估的9.64亿蒲式耳.
美国玉米出口商卖出数量40年来首次未高于全球其他国家.
CBOT玉米本月收低23%,为逾15年来最高单月降幅.
CBOT-12月玉米合约CZ1收跌停40美分,报每蒲式耳5.92-1/2美元.
今日CBOT玉米预估成交量为360,523口.
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--编译 洪曦;审校 李军
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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