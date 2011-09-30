〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货重挫,本月下挫23%第三季下跌7.7%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥9月30日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大跌近7%,追随玉米走低,此前美国农业部发布利空的玉米库存数据.
美元走强和股市下跌等宏观因素亦打压市场.
CBOT小麦期货本月下挫23%,第三季下跌7.7%.
美国农业部称,9月1日的玉米库存高于市场预估,小麦库存为21.50亿蒲式耳,亦高于市场预估的20.35亿蒲式耳.
美国农业部表示,2011年美国小麦产量预计为20.08亿蒲式耳,低于市场预估的20.44亿蒲式耳.
美国农业部还表示,其他春小麦产量为4.62亿蒲式耳,低于市场预估的4.93亿蒲式耳.
12月小麦期货WZ1大跌45美分或6.88%,报6.09-1/4美元.
今日CBOT小麦期货的预估成交量为138,974口.(完)
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--编译 李军;审校
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