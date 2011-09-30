〔纽约期市〕ICE原糖期货收低,可可与咖啡录得2008年迄今最差季度表现

路透纽约/伦敦9月30日电---糖和可可期货周五下跌,因宏观经济情况疲弱令软商品承压,美国可可和咖啡价格录得2008年迄今最差单季表现.

阿拉比卡咖啡期货上涨,据传受助于一咖啡烘焙商及商业买盘.日内交投因犹太教新年假期而清淡.汤森路透数据显示,纽约软商品成交量较分别较30日均值低2%至50%不等.

全球经济前景黯淡,有可能造成全球股市录得近三年来最差季度表现,同时也打压了原糖价格在周四大幅攀升後再度处于守势.

"宏观(因素)对(第三)季度造成了诸多影响,并且下一季度亦将如此."The Price Group资深分析师Jack Scoville称.

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洲际交易所(ICE)3月原糖合约SBH2收低0.58美分,报每磅25.29美分.现货10月原糖合约SBc1下跌0.51美分,收报每磅26.34美分.

现货原糖市场SBc1在2011年第三季下挫7.1%.尽管其他金属亦录得大跌,交易商表示原糖表现相对较好,因主要生产/出口国巴西甘蔗作物产量不佳.

Liffe-12月白糖期货LSUZ1下跌11.70美元,收报每吨663.30美元.

10月原糖合约SBV1交割数量处在去年迄今最低水准,现有未平仓合约仅略高于6,000口.

洲际交易所(ICE)-12月可可期货CCZ1下跌86美元,或3.3%,收报每吨2,608美元.该合约第三季收低17.7%,为三年来最疲弱表现,并且是路透-Jefferies商品指数中表现第三差的商品.

伦敦12月可可期货LCCZ1跌46英镑,或2.6%,报每吨1,699英镑,盘中一度触及1,697英镑的合约低位.

洲际交易所(ICE)12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1下跌2.25美分,收报每磅2.289美元,为现货月合约去年12月20日以来最低结算价.该合约本季度收挫13.7%,为2008年第四季以来最高单季降幅.

伦敦11月罗布斯塔咖啡期货LRCX1下滑15美元,收报每吨1,979美元.(完)