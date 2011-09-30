〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收跌,录得三年来最大单月跌幅

路透芝加哥9月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五重挫4%,跟随玉米市场跌势,交易商称,之前美国农业部报告美国9月1日玉米库存大于预期.

CBOT大豆期货本月累计下跌19%,为三年来最大单月跌幅,本季收跌9%.

大豆期货成交量为30万口,为2月22日以来最高.

美国农业部报告,9月1日美国大豆库存为2.15亿蒲式耳,低于2.25亿蒲式耳的市场平均预期.但大豆库存数据的影响被大于预期的玉米库存数据影响所盖过,玉米库存为11亿蒲式耳.

包括美元走强和原油价格回落等宏观经济因素也打压大豆期价.

气象学家称,预计下周美国中西部玉米和大豆种植带收割速度加快,因更为干燥的天气进入该地区东部,而西部干燥天气持续.

11月大豆合约在所有关键移动均线下交投.该合约的九日相对强弱指标开盘前为16,深陷0-30的技术超卖区域.

11月大豆期货SX1收跌51美分,报每蒲式耳11.79美元.10月豆油合约BOc1劲挫3.51%,收报每磅49.95美分.CBOT-10月豆粕合约SMc1急跌12.2美元,报每短吨304.7美元.

今日CBOT大豆预估成交量为331,006口,豆油为119,441口,豆粕为96,770口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]