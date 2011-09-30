〔金属期市〕期铜受疲弱中国数据拖累收低,并录得三年来最差季度表现

* 其他录得2008年第四季度迄今最差季度表现

* 疲弱中国数据引发全球成长忧虑

* 实货锡溢价在印尼实施出口禁令前大涨

* 市场关注:周六将公布的中国官方制造业数据

路透纽约/伦敦9月30日电---期铜周五收低,并录得三年前金融危机最严重时期以来最高季度降幅,全球经济面临威胁导致投资者人气愈发偏空.

7-9月当季,期铜价格下挫逾四分之一.有关欧洲债务问题扩散、美国失业率高企和迹象显示中国成长放缓的担忧打压全球需求前景.

期铜录得2008年第四季迄今最高季度跌幅,当时铜价大跌逾50%,因金融危机拖累经济.

若浏览各类商品2011年迄今以及第三季表现,请点选(link.reuters.com/daj24s)

中国制造业连续第三个月缩减,触发周五卖盘动力,其影响力盖过了美国一表现意外强劲的地区制造业数据.

鉴于令人担忧的宏观经济状况主导人气,有关铜看涨人气消散的迹象开始浮现.

上周数据显示,较大型投机客转为净空头仓位,规模为2009年7月迄今最高,而一对冲基金对铜的偏空押注其在过去两个月内均录得近20%的回报.

"事实是,经济在当前没有实现成长,MF Global资深市场策略师Phillip Streible称.

"估计市场可能会进一步走低."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下滑211.50美元,或3%,收报每吨7,018.50美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1跌9.40美分,至每磅3.1520美元,盘中交投区间为3.1060-3.3180美元.

数据显示9月中国制造业连续第三个月缩减,暗示该国也受到全球经济形势的影响.

"鉴于欧元区方面一片混乱,任何有关中国经济放缓的消息都将给其他国家带来更高的风险,"Integrated Brokerage Services贵金属交易部门主管Frank McGhee表示.

芝加哥采购经理人指数受新订单和就业跳涨而出现改善,但市场对此响应不大.

"很明显,芝加哥采购经理人指数(PMI)数据要比预期更好.不过迄今为止,这对金属价格还没起到什麽帮助."法国巴黎银行分析师Stephen Briggs称.

下周的市场关注点将转移到在伦敦举行的金属业年度大会,即LME Week.投资者将从会上寻找不断恶化的经济状况对实体经济所产生影响的更为清晰的感觉.

中国下周将迎来国庆节长假,整周都将暂停交易.

**实货锡溢价大涨**

印尼炼厂同意从10月1日开始实施全面出口禁令後,实货锡溢价跳涨.本月锡价格曾出现大幅修正.

不过,南非标准银行在一份报告中表示,这些炼厂可能会在较长时期内都处于关闭状态,直到市场有较强的价格反应.

锡库存MSN-STOCKS报21,350吨.

三个月期锡CMSN3收低325美元,至每吨20,350美元.

以下为1837GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

-------------------------------------------------------------------

COMEX期铜 312.15 -12.45 -3.84 444.70 -29.81

LME期铝 2156.00 -92.00 -4.09 2470.00 -12.71

LME期铜 7018.00 -212.00 -2.93 9600.00 -26.90

LME期铅 1985.00 -35.00 -1.73 2550.00 -22.16

LME期镍 17600.00 -1070.00 -5.73 24750.00 -28.89

LME期锡 20300.00 -375.00 -1.81 26900.00 -24.54

LME期锌 1860.00 -65.00 -3.38 2454.00 -24.21

上海期铝 16640.00 165.00 +1.00 16840.00 -1.19

上海期铜 54790.00 2190.00 +4.16 71850.00 -23.74

上海期锌 15400.00 715.00 +4.87 19475.00 -20.92

-------------------------------------------------------------------

注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=