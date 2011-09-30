〔美国债市〕公债受避险需求提振大涨,长期公债受益于季度末仓位调整

* 季末仓位调整带动公债价格上涨

* 股市下跌导致风险偏好降低,提振公债

* 10月美联储将买入和卖出440亿美元公债

* 长期公债料录得2008年第四季以来最佳单季表现

路透纽约9月30日电---美国公债价格周五大涨,因对全球经济的担忧压低股市,提升避险需求;长期公债受益于季度末的仓位调整.

30年期公债领涨,尾盘劲扬逾三个大点,因投资者买入长期公债,向资产组合比较基准靠拢.

长期公债料录得2008年第四季全球信贷危机高峰以来最佳单季表现.

对欧元区债务危机的担忧和美联储4,000亿美元延长公债仓位存续期操作的预期提振公债.

"投资者需要存续期,而大家担忧美联储的卖短债买长债计划将买光所有公债...他们可能需要现在就采取行动,而不是等到什麽都不剩下."瑞银利率分析师Chris Ahrens称.

纽约联邦储备银行将执行相关操作,该行周五表示,将于10月在公开市场上卖出440亿美元短期公债,并买入同样数量的长期公债.

道明证券(TD Securities)认为,美联储几乎将买入所有新的长债供应,每个季度发行的420亿美元长债中仅会剩下约30亿美元.

投资者也一直在美联储卖出短期公债前出货.

三年期公债收益率升至0.42%,美联储声明公布前报0.29%,尽管仍接近纪录低位0.27%.

周末前风险偏好下降和对全球经济的担忧重创股市,亦提振公债的吸引力.

指标10年期公债US10YT=RR上扬26/32,收益率报1.912%,较周四低9个基点.30年期公债US30YT=RR价格大涨3-9/32,收益率收报2.909%,较周四尾盘低15个基点.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-24/32 (+ 1/32) 0.255

五年期公债US5YT=RR 100-6/32 (+ 7/32) 0.960

10年期公债US10YT=RR 101-29/32 (+26/32) 1.912

30年期公债US30YT=RR 116-23/32 (+3-9/32) 2.909 (完)

--编译 李富强;审校 李军

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