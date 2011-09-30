〔纽约期市〕ICE期棉第三季下跌逾15%,受累于经济担忧

路透纽约9月30日电---期棉周五收跌,投资者因担忧最大消费国中国经济放缓而抛售,市场第三季大幅收跌,受累于衰退担忧.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收跌2.03美分,收报每磅1.0019美元,盘中交易区间为0.9955-1.03美元.

期棉是路透Jefferies商品指数中表现第七差的商品.

本季市场累计回落15.7%.本月收跌5.3%,本周跌幅为1.4%.

汤森路透初步数据显示,周五成交量为近13,900口,较30日均值低约12%.

路易斯安那州的独立棉花分析师Mike Stevens称,有关中国制造业连续第三个月萎缩的消息打压周四收盘後出现的乐观市场人气.

汤森路透数据显示,ICE棉花期货录得2008年以来最大两季跌幅.

洲际交易所(ICE)数据显示,截至9月29日,棉花市场未平仓合约为149,071口,略高于截至9月28日的147,974口.周四棉花期货成交量为16,867口,上一交易日为10,204口.(完)