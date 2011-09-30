〔美国债市〕机构债利差几无变动,因月底和季度末调整在本周稍早已进行

IFR纽约9月30日电---大量月底和季度末头寸调整已在本周稍早进行,这是周五机构债利差几无变动的原因所在,尽管指数相关存续期调整需求,成交量回落以及机构债涨势滞後于公债等.TRACE成交总额为44.56亿美元,成交宗数为2,860.

利差收盘基本持稳,本周收窄2-5个基点,因公债收益率反弹,以及利差收窄吸引零售买家.

月底交易商和投资者库存减少,限制利差,加之月底存续期需要也在利差收窄中被消化.

今日稍早,来自亚洲中长期投资大户的资金流充裕,呈双向走势,且分散在隔年期机构债中.尾盘出现部分跟踪指数的投资者买盘,但总体交投活动远非强劲.

被市场广泛关注的巴克莱组合指数中的机构债分项指数月底显示存续期延长0.10年,与8月持稳,但略低于上年同期的0.12年.月均值为0.09年.

下周,房贷美按计划将在周二发行新指标债.

下周,政府发起企业(GSE)回赎降至86.09亿美元,本周为139.67亿美元.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>