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市场报道 | 2011年 10月 1日 星期六 04:13 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数急跌2.16%,Nasdaq指数劲挫2.63%

路透纽约9月30日电---美国股市周五大幅收跌,本季录得2008年信贷危机最严重时期以来最大季度跌幅,受累于欧元区债务危机,美国信贷评级被调降以及全球经济成长迟滞.

根据初步收盘数据显示,道琼工业指数.DJI急跌240.60点,或2.16%,报10,913.38;标准普尔500指数.SPX劲挫28.98点,或2.5%,报1,131.42点.Nasdaq指数.IXIC大跌65.36点,或2.63%,报2,415.40点.

本季,道指,标普500和NASDAQ指数分别收跌12.1%,14.3%和12.9%.本月,道指,标普500和NASDAQ指数则分别急挫6%,7.2%和6.4%.

本周,道指收涨1.3%,标普500和NASDAQ指数收跌0.4%和2.7%.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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