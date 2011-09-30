〔美国债市〕本周ABS一级市场发行规模缩小,9月有逾150亿美元新券定价

IFR纽约9月30日电---如果放在几个月前,可能会有人认为本周美国ABS发行数量强劲.

不过之前连续三周的发行数额都分别达到了33亿、83亿和40亿,相比之下本周仅有的24.8亿美元要相形见绌了.

联席承销商和簿记行美银美林和富国银行宣布1.55亿美元的144a VOLT 2011-NPL2交易.这是年内迄今Vericrest Financial发行的第二宗住宅抵押贷款支持证券(RMBS)交易.

该交易无信贷评级,其中1.15亿美元部分有77.6%的信贷支持,指导价在5.75%附近.4,000万美元部分的指导价为9.5%.

周一时有四笔新券入市交易,支持资产包括优质汽车贷款,次级汽车贷款,设备和学生贷款.

苏格兰皇家银行(负责结构的主承销商)和美国银行宣布5.22亿美元的GE Equipment Midticket (GEEMT) 2011-1交易.

本周花旗(结构主承销商)、法国巴黎银行、摩根大通和加拿大皇家银行亦负责承销Hyundai Auto Receivables Trust 2011-C (HART 2011-C)汽车贷款支持交易,该券规模从最初的8亿美元提高到10.04亿美元.

富国也在本周为次级汽车贷款Credit Acceptance Auto 2011-1 (CAALT 2011-1)定价.

最後是美国银行宣布6.03亿美元学生贷款支持的Panhandle-Plains Higher Education Authority (PPHEA) 2011-2交易.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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