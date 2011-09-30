〔美国股市〕大幅收低逾2%,第三季录得2008年以来最大单季跌幅

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 中国数据引发全球增长担忧
* 银行问题扩散的担忧拖累摩根士丹利股价大跌
* Ingersoll Rand受获利展望拖累大跌
* 道指劲挫2.2%,标准普尔下跌2.5%,Nasdaq大跌2.6%
路透纽约9月30日电---第三季美国股市录得2008年以来最大单季跌幅,受累于欧洲债务问题、美国主权债信评级被调降和全球经济不振.
周五美国股市大幅收低,并录得连续第五个月下跌,受累于中国经济数据引发全球经济放缓的担忧,而摩根士丹利(MS.N)因对其在欧洲银行业敞口的担忧拖累大跌.
标准普尔500指数.SPX第三季大跌逾14%,9月劲挫逾7%.截至周四,美国股市大跌导致Wiltshire 5000指数.W5000市值蒸发2.2万亿美元.
"为什麽市场如此疲软?因大家对2008年仍记忆犹新."Knight Capital资深交易员Joseph Mazzella表示.
股市大跌,受累于经济放缓的威胁,以及希腊债务违约可能导致2008年9月雷曼兄弟破产时的类似情况出现.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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