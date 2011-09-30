〔美国股市〕大幅收低逾2%,第三季录得2008年以来最大单季跌幅

* 中国数据引发全球增长担忧

* 银行问题扩散的担忧拖累摩根士丹利股价大跌

* Ingersoll Rand受获利展望拖累大跌

* 道指劲挫2.2%,标准普尔下跌2.5%,Nasdaq大跌2.6%

路透纽约9月30日电---第三季美国股市录得2008年以来最大单季跌幅,受累于欧洲债务问题、美国主权债信评级被调降和全球经济不振.

周五美国股市大幅收低,并录得连续第五个月下跌,受累于中国经济数据引发全球经济放缓的担忧,而摩根士丹利(MS.N)因对其在欧洲银行业敞口的担忧拖累大跌.

标准普尔500指数.SPX第三季大跌逾14%,9月劲挫逾7%.截至周四,美国股市大跌导致Wiltshire 5000指数.W5000市值蒸发2.2万亿美元.

"为什麽市场如此疲软?因大家对2008年仍记忆犹新."Knight Capital资深交易员Joseph Mazzella表示.