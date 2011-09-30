版本:
中国
公司新闻(中文) | 2011年 10月 1日 星期六 05:17 BJT

〔标题新闻〕柯达称无意申请破产,致力于履行所有债务,将继续执行数字影像专利货币化的策略

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nASA02W31]

更多 公司新闻(中文)

热门文章

编辑推荐

文章推荐