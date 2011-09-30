〔加拿大股市〕收跌,本季录得2008年以来最大单季跌幅

路透多伦多9月30日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周五收跌,本月和本季录得近三年来最差表现,因一系列令人失望的数据和欧洲债务危机缺乏解决方案引发对全球经济放缓的担忧.

该指数本月收跌9%,为2008年10月信贷危机最严重时期以来的最大月度跌幅.本季重挫12.6%,为2008年年底以来的最大季度跌幅.

全球经济放缓的迹象以及对希腊债务违约可能引发类似2008年9月雷曼兄弟倒闭时的信贷冲击的担忧打压市场.

今日公布的数据显示,中国制造业连续第三个月萎缩,引发对该国经济硬着陆的担忧,这也令投资者不安.

中国数据加重了对全球需求放缓的担忧,打压商品价格,令S&P/TSX指数承压.

Suncor Energy (SU.TO)跌幅居前,劲挫3.4%;Potash Corp (POT.TO)急跌3.5%;Canadian Natural Resources (CNQ.TO)回落2.4%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌62.48点,或0.53%,报11,623.84点.10大类股中有七类收低.(完)

--编译 母红;审校 李军

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