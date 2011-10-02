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亚洲 | 2011年 10月 2日 星期日 09:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月30日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 71.61 -1.62 -2.21 11729602

搜狐 (SOHU.O) 48.20 -2.42 -4.78 4531678

网易 (NTES.O) 38.16 -0.80 -2.05 701720

百度 (BIDU.O) 106.91 -3.38 -3.06 22567320

亚信科技 ASIA.O 7.38 -0.76 -9.34 844259

侨兴环球电话 XING.O 0.74 -0.05 -6.34 111071

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.43 -0.38 -3.22 4453588

联电 (UMC.N) 1.91 +0.02 +1.06 951966

日月光 (ASX.N) 4.22 -0.10 -2.31 463871

矽品精密 (SPIL.O) 4.78 +0.00 +0.00 3369822

和信超媒体 (GIGM.O) 0.87 +0.00 +0.00 157753

友达 (AUO.N) 3.96 -0.12 -2.94 509161

中华电信 (CHT.N) 33.00 -0.29 -0.87 216000

台湾国际航电 (GRMN.O) 31.77 -0.06 -0.19 1239570

香港

中华网 CHINA.O 1.01 +0.01 +1.00 94091

中国移动 (CHL.N) 48.71 -0.12 -0.25 445955

中国联通 (CHU.N) 20.40 -0.75 -3.55 618955

中国电信 (CHA.N) 61.89 -0.92 -1.46 69894

中芯国际 (SMI.N) 2.33 -0.14 -5.67 104060

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.67 -0.26 -6.62 5891

(完)

--整理 白云

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