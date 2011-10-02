《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月30日

国际油市：美元走软提振油价上涨，但美国产量增加抑制涨势
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据，截至1月31日当周，投资者提高了美国原油期货和期权净多仓至412,380口的创纪录水平。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 71.61 -1.62 -2.21 11729602
搜狐 (SOHU.O) 48.20 -2.42 -4.78 4531678
网易 (NTES.O) 38.16 -0.80 -2.05 701720
百度 (BIDU.O) 106.91 -3.38 -3.06 22567320
亚信科技 ASIA.O 7.38 -0.76 -9.34 844259
侨兴环球电话 XING.O 0.74 -0.05 -6.34 111071
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.43 -0.38 -3.22 4453588
联电 (UMC.N) 1.91 +0.02 +1.06 951966
日月光 (ASX.N) 4.22 -0.10 -2.31 463871
矽品精密 (SPIL.O) 4.78 +0.00 +0.00 3369822
和信超媒体 (GIGM.O) 0.87 +0.00 +0.00 157753
友达 (AUO.N) 3.96 -0.12 -2.94 509161
中华电信 (CHT.N) 33.00 -0.29 -0.87 216000
台湾国际航电 (GRMN.O) 31.77 -0.06 -0.19 1239570
香港
中华网 CHINA.O 1.01 +0.01 +1.00 94091
中国移动 (CHL.N) 48.71 -0.12 -0.25 445955
中国联通 (CHU.N) 20.40 -0.75 -3.55 618955
中国电信 (CHA.N) 61.89 -0.92 -1.46 69894
中芯国际 (SMI.N) 2.33 -0.14 -5.67 104060
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.67 -0.26 -6.62 5891
(完)
--整理 白云
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据，截至1月31日当周，投资者提高了美国原油期货和期权净多仓至412,380口的创纪录水平。
路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周一往低位靠拢。资金调度人员称，年后通货回笼、外资汇入且迈入提存期初，令市场资金相当宽松，虽有龙头银行因存款走钱没开门，但无碍利率往区间低位调整。
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