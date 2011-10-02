〔货币市场〕部分基金进行月底账面粉饰操作,为下月赎回潮做准备

路透纽约9月30日电---一些基金公司月底进行"账面粉饰",具体方式包括关闭交易仓位和转持现金等,他们可能在为客户赎回基金做准备.

据MF Global Securities的期货交易员John Brady称,对冲基金预计第四季基金赎回规模将上升.

Brady周五称,下个月对冲基金将要求赎回很多资金,所以组合式基金需要筹集现金."

Brady称,他看到有交易商关闭押注美债短端收益率(殖利率)曲线波动将很低的仓位,同时也伴随着收益率长端波动将很大的押注减少--尤其是10-30年期收益率.

"现在官方在进行卖短买长(扭转操作,twist operation)操作,所以他们希望锁定获利,"他说.

巴克莱短期利率策略师Joe Abate称,回购市场的资金赎回压力似乎并非来自货币市场基金,然而可以合理预期的是,货币市场基金客户下月可能会要求赎回基金.

"这些应该算是与资产负债表调整有关的操作,他们缩小资产负债表的规模,"Abate提到月底操作时说到."回购的可用量减少.就货币市场基金而言,赎回规模一直很温和,市场馀额也几无变动."

银行间借贷市场则继续保持紧张,因欧洲领导人还在设法阻止金融危机的出现.

指标三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)周五升至0.37433%,周四在0.37211%.

据最新的Libor定盘价EUR3MFSR=,衡量对手风险的指标:欧元Libor-隔夜利率交换(OIS)利差涨3个基点,至78基点.

三个月期欧元/美元基本货币掉期EURCBS3M=ICAP报价为负110个基点,比本月初所及的2008年12月以来最贵水准仅低5个基点.(完)

--编译 白云;审校 张明钧

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>