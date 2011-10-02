〔货币市场〕部分基金进行月底账面粉饰操作,为下月赎回潮做准备

中国债市：假日因素致1月托管量仅增590亿，保险机构鹤立鸡群--中债登
路透上海2月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。
路透纽约9月30日电---一些基金公司月底进行"账面粉饰",具体方式包括关闭交易仓位和转持现金等,他们可能在为客户赎回基金做准备.
据MF Global Securities的期货交易员John Brady称,对冲基金预计第四季基金赎回规模将上升.
Brady周五称,下个月对冲基金将要求赎回很多资金,所以组合式基金需要筹集现金."
Brady称,他看到有交易商关闭押注美债短端收益率(殖利率)曲线波动将很低的仓位,同时也伴随着收益率长端波动将很大的押注减少--尤其是10-30年期收益率.
"现在官方在进行卖短买长(扭转操作,twist operation)操作,所以他们希望锁定获利,"他说.
巴克莱短期利率策略师Joe Abate称,回购市场的资金赎回压力似乎并非来自货币市场基金,然而可以合理预期的是,货币市场基金客户下月可能会要求赎回基金.
"这些应该算是与资产负债表调整有关的操作,他们缩小资产负债表的规模,"Abate提到月底操作时说到."回购的可用量减少.就货币市场基金而言,赎回规模一直很温和,市场馀额也几无变动."
银行间借贷市场则继续保持紧张,因欧洲领导人还在设法阻止金融危机的出现.
指标三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)周五升至0.37433%,周四在0.37211%.
据最新的Libor定盘价EUR3MFSR=,衡量对手风险的指标:欧元Libor-隔夜利率交换(OIS)利差涨3个基点,至78基点.
三个月期欧元/美元基本货币掉期EURCBS3M=ICAP报价为负110个基点,比本月初所及的2008年12月以来最贵水准仅低5个基点.(完)
--编译 白云;审校 张明钧
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路透上海2月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3