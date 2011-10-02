〔全球汇市〕9月27日当周美元多仓规模升至去年6月以来最高--CFTC

路透纽约9月30日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客增持美元多头仓位,多仓规模升至去年6月以来最高位.

9月27日止当周,美元净多头仓位升至143.8亿美元,前一周为96.1亿美元.

过去三周,投资者一直在作多美元.

投机客亦增持欧元净空头仓位至82,473口,前周为79,460口,反映出欧债危机忧虑持续不散.

英镑净空头合约亦从前周的59,755口增至64,010口.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

9月27日当周 9月20日当周

多头仓位 61,166 63,888

空头仓位 18,844 18,271

净仓位 42,322 45,617

欧元(125,000欧元为1口)

9月27日当周 9月20日当周

多头仓位 19,705 19,920

空头仓位 102,178 99,380

净仓位 -82,473 -79,460

英镑(62,500英镑为1口)

9月27日当周 9月20日当周

多头仓位 14,288 14,106

空头仓位 78,298 73,861

净仓位 -64,010 -59,755

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

9月27日当周 9月20日当周

多头仓位 6,618 7,258

空头仓位 4,194 3,037

净仓位 2,424 4,221

加元(100,000加元为1口)

9月27日当周 9月20日当周

多头仓位 21,320 20,422

空头仓位 41,870 25,880

净仓位 -20,550 -5,458

澳元(100,000澳元为1口)

9月27日当周 9月20日当周

多头仓位 29,422 39,049

空头仓位 24,255 15,954

净仓位 5,167 23,095

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

9月27日当周 9月20日当周

多头仓位 14,475 16,511

空头仓位 4,884 2,946

净仓位 9,591 13,565(完)

--编译 白云;审校 张明钧

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