〔全球汇市〕9月27日当周美元多仓规模升至去年6月以来最高--CFTC

国际油市：美元走软提振油价上涨，但美国产量增加抑制涨势
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据，截至1月31日当周，投资者提高了美国原油期货和期权净多仓至412,380口的创纪录水平。
路透纽约9月30日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客增持美元多头仓位,多仓规模升至去年6月以来最高位.
9月27日止当周,美元净多头仓位升至143.8亿美元,前一周为96.1亿美元.
过去三周,投资者一直在作多美元.
投机客亦增持欧元净空头仓位至82,473口,前周为79,460口,反映出欧债危机忧虑持续不散.
英镑净空头合约亦从前周的59,755口增至64,010口.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
9月27日当周 9月20日当周
多头仓位 61,166 63,888
空头仓位 18,844 18,271
净仓位 42,322 45,617
欧元(125,000欧元为1口)
9月27日当周 9月20日当周
多头仓位 19,705 19,920
空头仓位 102,178 99,380
净仓位 -82,473 -79,460
英镑(62,500英镑为1口)
9月27日当周 9月20日当周
多头仓位 14,288 14,106
空头仓位 78,298 73,861
净仓位 -64,010 -59,755
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
9月27日当周 9月20日当周
多头仓位 6,618 7,258
空头仓位 4,194 3,037
净仓位 2,424 4,221
加元(100,000加元为1口)
9月27日当周 9月20日当周
多头仓位 21,320 20,422
空头仓位 41,870 25,880
净仓位 -20,550 -5,458
澳元(100,000澳元为1口)
9月27日当周 9月20日当周
多头仓位 29,422 39,049
空头仓位 24,255 15,954
净仓位 5,167 23,095
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
9月27日当周 9月20日当周
多头仓位 14,475 16,511
空头仓位 4,884 2,946
净仓位 9,591 13,565(完)
--编译 白云;审校 张明钧
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根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据，截至1月31日当周，投资者提高了美国原油期货和期权净多仓至412,380口的创纪录水平。
路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周一往低位靠拢。资金调度人员称，年后通货回笼、外资汇入且迈入提存期初，令市场资金相当宽松，虽有龙头银行因存款走钱没开门，但无碍利率往区间低位调整。
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