《美债一周展望》美联储买盘可能引发30年期公债的新一波涨势

* 卖短买长计划实施第一周有四天将买入公债

* 一些分析师预计公债将进一步上涨,但收益率已经很低

* 当抛售与标售同时进行,公债价格可能下跌

路透纽约9月30日电---美国纽约联邦储备银行周五宣布公债买卖的新时间表,分析师根据其细目称,30年期公债价格下周初可能上涨.

美国联邦储备银行(美联储,FED)周一将开始买入较长期公债,此为央行延长其投资组合整体期限,推低长期利率的新计划步骤之一.

该项名为卖短买长(扭转操作,twist operation)的计划还要求央行抛售资产负债表中的短期公债,以筹资进行新的公债购买.下周四将进行当周首次也是唯一一次的出售,其它四天美联储都将买入公债.

"长期公债市场交易量减少,所以资金流更为重要,"RBC Capital Markets驻纽约的美国利率策略主管Michael Cloherty称.

他还指出,除了导致市场波动外,美联储的首次购债行动可能引发又一波公债涨势.

"季度末前夕一直不乏获利了结抛盘,我认为这类交易在新一季中还会重现,"他说.

美联储下周将买入约100亿美元超长期公债.

大和证券驻纽约的美债交易员Raymond Remy表示,他预计公债将出现又一波涨势.

"下周没有新债供应,而央行要买入的都是长期公债,所以长债看涨,"他说.

不过Remy称,卖短买长操作引发的相关抛盘可能在10月後期出现.

"如果看看10月最後一周,会注意到有两年期、五年期及七年期公债标售,之後还将有两次三年期公债标售,所以那将让债市状况恢复往日的状况

"我们处在未知领域中.以前没人遇到过这种情形."

但并不是每个人都认为美债还有更多上涨空间.

"市场非常看多,"野村证券驻纽约的美国利率策略主管George Goncalves称.

的确,30年期公债US30YT=RR价格周五上扬超过3个点.

"我认为,收益率应该会受到一点支撑,收益率不会全线大幅走低,"Goncalves说."那类交易已经完成.如果现在收益率下滑,那也是因为经济确实比预期的差很多."(完)

--编译 白云;审校 张明钧

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