版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 2日 星期日 14:06 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜9月27日持仓报告(表)

路透9月30日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年9月27日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(119,891口)

29,860 31,322 8,657 68,325 59,770 106,842 99,749 13,049 20,142

较9月20日变动(减少5,640口)

-1,791 -3,628 -1,377 -1,011 111 -4,179 -4,894 -1,461 -746

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.9 26.1 7.2 57.0 49.9 89.1 83.2 10.9 16.8

各类交易商数量(总计为189家)

43 79 40 44 42 114 144(完)

--整理 白云;审校 张明钧

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐