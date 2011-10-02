〔CFTC报告〕COMEX期铜9月27日持仓报告(表)

台湾货币市场：短率靠向低位，提存期初及外资汇入等令资金丰沛
路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周一往低位靠拢。资金调度人员称，年后通货回笼、外资汇入且迈入提存期初，令市场资金相当宽松，虽有龙头银行因存款走钱没开门，但无碍利率往区间低位调整。
路透9月30日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年9月27日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(119,891口)
29,860 31,322 8,657 68,325 59,770 106,842 99,749 13,049 20,142
较9月20日变动(减少5,640口)
-1,791 -3,628 -1,377 -1,011 111 -4,179 -4,894 -1,461 -746
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
24.9 26.1 7.2 57.0 49.9 89.1 83.2 10.9 16.8
各类交易商数量(总计为189家)
43 79 40 44 42 114 144(完)
--整理 白云;审校 张明钧
路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周一往低位靠拢。资金调度人员称，年后通货回笼、外资汇入且迈入提存期初，令市场资金相当宽松，虽有龙头银行因存款走钱没开门，但无碍利率往区间低位调整。
三星集团的第三代领导人李在镕在12月的国会听证会上称，他计划解散该战略室，但并未给出具体时间表。三星在一则公告中说，正在解散未来战略室，但未进一步详述。(完) (编译 汪红英；审校 孙茉莉)
路透东京2月6日 - 日本股市日经指数周一上涨，银行股攀升，得益于美国总统特朗普下令减少对金融业的管制。不过日圆稍稍走强，抑制股市的涨势。